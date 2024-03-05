Билетная система "СберТройка" работает на 2 500 маршрутах городского транспорта РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная билетная система "СберТройка" работает в более чем 17 000 транспортных средств на 2 500 маршрутах РФ. Примерно 40 миллионов жителей более 25 регионов России могут комфортно и быстро оплачивать проезд банковской и социальной картами, наличными, в некоторых городах – московской картой "Тройка".

У билетной системы "СберТройка" гибкий функционал, ее можно настроить под запросы конкретного региона. Больше всего маршрутов городского транспорта, подключенного к системе, в настоящий момент работает в Ростовской области. На втором и третьем местах расположились Тульская и Саратовская области.

Наиболее популярным в системе стал трамвайный маршрут № 3 в Саратове, также в число самых востребованных вошли автобусный маршрут № 49 в Воронеже и автобусный маршрут № 60 в Архангельске.

Популярность билетной системы увеличивается с каждым годом. В прошлом году в городском транспорте регионов, подключенных к "СберТройке", пассажиры совершили около 370 миллионов поездок. Это на 68% больше по сравнению с 2022 годом.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что Дептранс по поручению Сергея Собянина помогает развивать билетную систему на основе опыта Москвы по всей стране. Он также поблагодарил власти регионов за сотрудничество и инновационный подход в развитии транспорта.

Мэр Москвы объяснял, что введение новой билетной системы позволило регионам оптимизировать затраты на уровне до 40%. Количество поездок в рамках проекта "СберТройка" нарастили до отметки в 20 миллионов в месяц. До 70% выросла и прозрачность пассажиропотока и платежей.

В ноябре 2023 года Ликсутов говорил, что более 10 миллионов поездок было совершено в Тульской области по карте "Тройка" за 3 года существования системы в регионе. По его данным, за день в среднем пассажиры региона делают около 10 000 поездок по карте.

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