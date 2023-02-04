Собянин рассказал о преимуществах новой билетной системы "СберТройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сергей Собянин рассказал о запуске билетного решения "СберТройка" на базе московской транспортной карты "Тройка" в более чем 25 регионах России. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, проезд можно оплатить банковскими или льготными картами. Кроме того, принимаются наличные и непосредственно карты "Тройка".

"Пополнить баланс карты "Тройка" можно быстро и удобно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Моя Тройка" или в одном из банкоматов Сбербанка. Есть и опция автоплатежа", – рассказал Собянин.

Градоначальник отметил, что пассажирам льготных категорий достаточно иметь при себе банковскую карту платежной системы "Мир", к которой привязаны все льготы. Отдельно Сергей Собянин указал, что в Москве с помощью сервиса "Суда сюда!" можно купить билеты на речной транспорт.

Мэр Москвы объяснил, что введение новой билетной системы позволило регионам оптимизировать затраты на уровне до 40%. Количество поездок в рамках проекта "СберТройка" нарастили до отметки в 20 миллионов в месяц. До 70% выросла и прозрачность пассажиропотока и платежей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о применении возможности бесплатной пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) с Московских центральных диаметров (МЦД). По словам мэра, такой услугой пользуются более 70% пассажиров.

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