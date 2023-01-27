Собянин: более 70% пассажиров МЦД пользуются бесплатной пересадкой на метро и МЦК

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 70% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) пользуются бесплатной пересадкой на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Более 70% пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) пользуются возможностью сделать бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК)", – отметил мэр.

Воспользоваться возможностью бесплатной пересадки пассажиры могут на 22 станциях МЦД. После запуска новых линий МЦД, планирующегося в 2023 году, количество подобных станций увеличится до 55.

Помимо скорости и комфорта, характерных для единой билетной системы на маршрутах МЦД, пассажиры также получают возможность экономить. Передвигающимся по диаметрам москвичам удается сэкономить на проезде до 50%, а жителям Московской области – до 75% каждый день.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал об изменениях, которые произошли с единой билетной системой в 2022 году. Одним из нововведений года стало внедрение возможности удаленного пополнения "Тройки" на валидаторах в автобусах, электробусах и трамваях. За год москвичи протестировали функцию более 2,1 миллиона раз.

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