Открытие МЦД-3 и МЦД-4 в столице состоится в 2023 году – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы совместно с РЖД запустят движение по МЦД-3 и МЦД-4 в 2023 году, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что 2023 год станет одним из самых продуктивных и перспективных для Московских центральных диаметров. Кроме того, завершится реконструкция и строительство 14 пригородных вокзалов, а также реверсивного движения на участке МЦД-1 от Савеловской до Белорусской.

"Главное событие – это запуск МЦД-3 и МЦД-4 в августе – сентябре 2023 года. У пассажиров появится возможность строить абсолютно новые маршруты, оплачивать поездки еще на двух транспортных артериях с помощью единой билетной системы московского транспорта и пользоваться комфортными поездами", – сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что в итоге современный городской транспорт будет доступен свыше пяти миллионам жителей региона. Это повлияет на развитие территорий и уровень жизни людей.

МЦД-3 протяженностью 85 километров свяжет Ленинградское и Казанское направления. На новой линии наземного метро будет работать 41 станция, 14 из которых станут пересадочными. У пассажиров будет 21 вариант пересадок на метро, другие диаметры и МЦК.

А МЦД-4 станет самой протяженной железнодорожной веткой – 86 километров. Диаметр объединит Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский вокзалы. Появится 18 пересадочных станций с 35 вариантами пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Кроме того, в этому году продолжатся работы на уже существующих линиях – МЦД-1 и МЦД-2. Там завершится реконструкция сразу нескольких станций: Тимирязевской и Белорусской. Также на МЦД-1 откроют после реконструкции станцию Петровско-Разумовская.

Ранее стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что строительство БКЛ – это один из приоритетных проектов, реализуемых в столице в настоящее время.



В 2023 году сеть Московских центральных диаметров вырастет вдвое – Собянин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!