Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Оплата проезда смартфоном вернется в транспорт Москвы в 2023 году. Пассажиры смогут уже в первом квартале года пользоваться Системой быстрых платежей (СБП) на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Много планов у нас по запуску новых цифровых сервисов, особенно в рамках работы московской билетной системы, которая продолжает уверенно развиваться на базе российских технологий", – сказал Ликсутов.

Он отметил, оплата смартфоном сократит очереди в кассы. Пассажиры смогут оформить подписку на СБП через приложение "Метро Москвы", там же в следующем году появится возможность через СБП приобретать билеты на "Тройку".

"Не нужны будут ни банковские, ни транспортные карты, достаточно подключения к мобильному интернету. Пассажиру надо будет один раз оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы" и смартфоном считать QR-код, который появится на валидаторе", – отметил заммэра.

В 2023 году в столице появится возможность привязать к биометрии (FacePay) социальные карты, в том числе обучающихся. Эта опция начнет работать после обновления приложения "Метро Москвы". Летом следующего года на турникете метро появится функция удаленного пополнения "Тройки". Кроме этого, в первой половине года пассажиры смогут выпустить виртуальную "Тройку" в личном кабинете приложения "Метро Москвы", на которую будет действовать покупка большинства билетов. После оплаты пассажиры получат билеты в виде QR-кода, которые можно отсканировать на турникете метро или наоборот – отсканировать смартфоном QR-код на валидаторе наземного транспорта.

Кроме этого, чат-бот Александра появится в приложение "Московский транспорт".

"Сейчас задать вопрос боту можно в приложении "Метро Москвы", соцсетях и мессенджерах. Мы стараемся большую часть услуг и сервисов переносить в онлайн, а также развивать все доступные каналы общения. Сегодня получить информацию о городском транспорте через наш чат-бот можно в среднем за секунду, а 75% сервисных услуг московского транспорта можно получить онлайн", – добавил Ликсутов.

Ранее Ликсутов заявил, что на станциях столичного метро и МЦК обновят навигацию для маломобильных пассажиров в 2023 году.

В 2023 году все стойки экстренного вызова специалисты оборудуют шрифтом Брайля, металлодетекторы на станциях метро обклеят контрастной пленкой. Кроме этого, будут созданы специальные аудиомаршруты, которые помогут лучше ориентироваться в транспорте. Кроме этого, планируется разработать навигацию для всех маломобильных пассажиров с наиболее оптимальным путем.

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