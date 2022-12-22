Владельцы соцкарт смогут оплачивать поездки с помощью Face Pay в 2023 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В следующем году у обладателей социальных карт появится возможность оплачивать поездки с помощью биометрии. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он заявил, что столичные специалисты продолжают развивать цифровые сервисы на базе российских технологий. Уже в первом квартале 2023 года на всех турникетах метро заработает Система быстрых платежей, напомнил он. Также в первой половине следующего года можно будет оплачивать проезд через смартфон по СБП.

"В следующем году появится возможность внедрить привязку к биометрии социальных карт, в том числе обучающихся. Новая опция станет доступна после обновления приложения "Метро Москвы", – поделился Ликсутов.

Заммэра города добавил, что уже летом следующего года пассажирам предложат удаленно пополнять карты "Тройка". Теперь не нужно будет делать это через терминалы.

Ранее сообщалось, что в сервисе "Московский транспорт" стала доступна оплата через SberPay. С его помощью можно оплатить поездку в автобусах "По пути", заявил Ликсутов.



Пользователям Face Pay не надо пересдавать биометрию при смене образа – Ликсутов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!