МЦД-3 и МЦД-4 планируют одновременно запустить в октябре-декабре 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-3 и МЦД-4) планируется одновременно запустить в октябре-декабре будущего года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Про тарифную политику расскажем после обсуждения с Московской областью. Постараемся поменять все поезда. Там будут "Иволги" и ЭП2Д, но новые", – рассказал Ликсутов.

Уточняется, что маршрут МЦД-3 будет иметь 41 остановку и соединит Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 свяжет Апрелевку и Железнодорожный.

В настоящее время также ведутся предпроектные проработки МЦД-5, маршрут которого свяжет Пушкино до Домодедово.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что для соединения двух путей МЦД-5 разрабатывается проект строительства подземного участка протяженностью 12 километров под центром Москвы.

Согласно плану, на участке разместят четыре остановки: возле станции метро "Рижская", Комсомольской площади, Павелецкого вокзала и станции "Китай-город". Бочкарев отметил, что планируемый путь является оптимальным в связке МЦД-5 с метро и Павелецким вокзалом.



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