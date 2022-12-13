Москвичам рассказали о ходе строительства МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2023 году в столице запустят четвертый Московский центральный диаметр. В настоящее время готовность его станций составляет от 28 до 86%, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"МЦД-4 свяжет семь столичных вокзалов, более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья. Жители столицы и области получат новую линию наземного метро с минимальными интервалами движения, выгодными тарифами, обновленной инфраструктурой и поездами", – рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Отмечается, что новый диаметр станет самым протяженным маршрутом наземного метро в Москве: его длина составит 86 километров. В его состав войдут 39 станций, часть из которых только строится, а другая уже существует, но будет модернизирована.

Так, на участке построят пять новых станций (Ольгино, Кутузовская, Камушки и другие) и реконструируют шесть существующих (Беговая, Савеловская, Чухлинка и другие). Наиболее высокая готовность сейчас у станции Марьина Роща – 86%, затем идет Курская (77%).

Помимо этого, в составе диаметра уже построены три станции, в числе которых Санино, Аминьевская и Минская, а также реконструированы девять существующих платформ, а именно Победа, Мичуринец, Крекшино, Внуково, Кокошкино, Матвеевская, Апрелевка, Толстопальцево и Мещерская.

Важной частью проекта является задача по соединению Киевского и Горьковского направлений МЖД. Сегодня специалисты продолжают прокладывать новые пути и приводить в порядок старые. Отмечается, что работы идут днем и ночью.

После открытия МЦД-4 сможет ежедневно обслуживать порядка 455 тысяч пассажиров. Интервалы поездов на линии составят 5–6 минут в пиковые часы. На станциях и в поездах диаметра будут работать все системы обслуживания, характерные для столичного общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в Москву поставили 192 новых вагона для поездов метро и МЦД. 44 вагона поезда нового поколения "Иволга 3.0" сейчас проходят обкатку. До конца года городу поставят еще 33 вагона для диаметров, а также 81 вагон метро.



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