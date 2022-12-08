Работы по возведению конструкций северного вестибюля метро "Лианозово" подходят к финалу

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Специалисты подошли к финальному этапу основных работ по строительству северного вестибюля станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро. Информацией об этом поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, готовность монолитных работ там составляет порядка 70%.

"Из вестибюля можно выйти на Дубнинскую улицу и к строящемуся ТПУ "Лианозово" для перехода на МЦД-1, а также сделать удобную пересадку на другие виды транспорта", – поделился Бочкарев.

Помимо этого, специалисты закончили мероприятия по бетонированию в южном вестибюле, ведущем на Дмитровское шоссе. Также там организованы работы по отделке.

Строители уже провели основные мероприятия в новом подземном пешеходном переходе, который связан с уже существующим переходом под Дмитровским шоссе. Специалисты смонтировали три эскалатора, сейчас они продолжают установку систем отопления, водоснабжения и канализации.

Ранее Бочкарев рассказал, что работники испытали необычный функционал противопожарной безопасности на станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро. Речь идет о специальных автоматических шторах, которые при возникновении возгорания позволят полностью закрыть всю балконную часть за 30–40 секунд.

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