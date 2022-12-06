Первый участок второго тоннеля Рублево-Архангельской линии метро пройден – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) "Виктория" закончили проходку правого перегонного тоннеля от станции "Народное Ополчение" до станции "Звенигородская" будущей Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Два месяца назад был пройден первый тоннель Рублево-Архангельской линии метро, а сейчас завершена проходка соседнего тоннеля – перегона между станциями "Народное Ополчение" и "Звенигородская", протяженность которого превышает 1 700 метров", – цитирует его портал мэра и правительства города.

Трасса тоннеля разместилась от пересечения улицы Демьяна Бедного с проспектом Маршала Жукова до 1-го Силикатного проезда под городской застройкой и инфраструктурными объектами района Хорошёво-Мнёвники.

Ранее сообщалось, что с начала запуска МЦД в Москве реконструировали и построили 30 пригородных вокзалов на действующих и будущих маршрутах. Вместо устаревших вокзалов специалисты устанавливают комфортные станции, которые отвечают всем требованиям безопасности.

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