Порядка 30 пригородных вокзалов открыли в столице с момента запуска МЦД

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала запуска Московских центральных диаметров (МЦД) в столице реконструировали и построили порядка 30 пригородных вокзалов на действующих и будущих маршрутах. Информацией об этом поделился телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В 2022 году мы открыли шесть новых и реконструированных станций на МЦД-1, МЦД-2 и будущем МЦД-4. А всего с момента запуска МЦД на маршрутах первых четырех диаметров мы реконструировали и построили 30 пригородных вокзалов", – поделился заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что специалисты проводят мероприятия по обновлению в соответствии со стандартами московского транспорта. Так, вместо устаревших вокзалов работники устанавливают комфортные станции, которые отвечают всем требованиям безопасности. Кроме того, в департаменте стараются учесть вопрос с быстрыми пересадками.

Отмечается, что на МЦД-1 открыли шесть новых и реконструированных станций, на МЦД-2 – 10 пригородных вокзалов, на будущих МЦД-3 и МЦД-4 – 14 станций.

Ранее Ликсутов поделился, что в Москве продолжают закупать новые поезда для Большой кольцевой линии метро. Заммэра рассказал, что сейчас уже полностью обновлены составы на действующих участках БКЛ. Теперь столица приобретает поезда "Москва-2020" для новых участков.

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