Бочкарев: для соединения двух отрезков МЦД-5 потребуются подземные работы в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для соединения двух путей МЦД-5 разрабатывается проект строительства подземного участка протяженностью 12 километров под центром Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, запуск МЦД-5 является сложным этапом работы.

"Для соединения двух направлений железной дороги – Ярославского и Павелецкого – нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города. Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей", – объяснил заммэра.

Согласно плану, на участке будут размещены 4 остановки: возле станции метро "Рижская", Комсомольской площади, Павелецкого вокзала и станции "Китай-город". По словам Бочкарева, планируемый путь является оптимальным в связке МЦД-5 с метро и Павелецким вокзалом.

В 2023 году в Москве планируют запустить МЦД-3 и МЦД-4. Диаметры позволят связать Зеленоград, Раменское, Апрелевку и Железнодорожный. По словам Бочкарева, проекты МЦД являются важнейшими в транспортном развитии города.



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