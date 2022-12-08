Бочкарев анонсировал запуск МЦД-3 и МЦД-4 в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров планируют запустить до конца 2023 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он назвал МЦД важнейшим транспортным проектом столицы и области. По его словам, Московские центральные диаметры объединяют в себе формат пригородных электричек и столичного метро.

Бочкарев уточнил, что такие проекты позволяют не только разгрузить автомобильные дороги, но и улучшить экологическую ситуацию. Он напомнил, что сейчас уже работают МЦД-1 ("Одинцово – Лобня"), МЦД-2 ("Нахабино – Подольск"), а на ряде направлений ведется работа по реконструкции инфраструктуры для создания МЦД-3 ("Ленинградско – Казанский") и МЦД-4 ("Апрелевка – Железнодорожный").

"Это Киевское направление МЖД, участки от Звенигородского шоссе до Савеловского вокзала, от Марьиной Рощи до площади трех вокзалов, от площади трех вокзалов до Нижегородской. Продолжается строительство ветки между Киевским и Смоленским направлениями МЖД, реконструкция Митьковской соединительной ветви между Октябрьской железной дорогой и Казанским направлением МЖД и других объектах", – уточнил Бочкарев.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко рассказал, что МЦД являются мощным стимулом для развития столичных районов в пределах МКАД. По его словам, эти районы считались депрессивными и малопривлекательными для жизни, но запуск диаметров сформировал спрос на их реновацию. Он также выразил мнение, что в будущем возможен рост инвестпривлекательности локаций вдоль железной дороги.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о завершении первого этапа благоустройства территории возле станции "Кленовый бульвар" БКЛ метро. В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная. Специалисты нацелены на обустройство комфортных пешеходных маршрутов от станции БКЛ к жилой застройке и музею-заповеднику "Коломенское".



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