Бочкарев сообщил о начале строительства автомобильного моста в Мнёвниковской пойме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Специалисты начали работы по строительству автомобильного моста, который свяжет северную часть Мнёвниковской поймы с улицей Мясищева. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ее северная часть будет соединена с районом Филевский Парк четырехполосным автомобильным мостом длиной 232 метра и шириной порядка 30 метров", – отметил он.

Бочкарев добавил, что Мосгосстройнадзор получил документ о старте строительно-монтажных мероприятий на объекте еще в ноябре. В настоящее время специалисты создают искусственные "полуострова" на Москве-реке. На них будут установлены опоры моста.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, у объекта появится два тротуара: левый предусмотрен для пешеходов, а правый будет совмещен с велодорожкой. Мост построят в красных оттенках.

Между тем Кравцов также заявил о строительстве другого автомобильного моста, который расположится южнее. По его мнению, объект позволит обеспечить водителям и пешеходам связь между средней частью поймы и Новозаводской улицей. Сейчас мост находится в стадии проектирования.

Ранее Бочкарев рассказал, что специалисты построят надземный переход между набережной Москвы-реки и территорией возле станции "Мнёвники" Большой кольцевой линии метро. Переход создадут в виде стеклянной трубы. Объект будет состоять из двух пролетных строений длиной 51 и 38 метров.

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