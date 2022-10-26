Велопешеходные мосты свяжут Мневниковскую пойму с районами Филевский Парк и Крылатское

Фото: depositphotos/YAYImages

Мневниковскую пойму с районами Филевский Парк и Крылатское свяжут пешеходные мосты. Проект планировки объектов утвердило правительство Москвы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь спроектированной территории составляет 46,2 гектара. В ходе реализации проекта специалисты построят два моста длинной 500 и 400 метров.

Проект планировки территории также включает строительство недвижимости площадью порядка 150 тысяч квадратных метров. В рамках работы над проектом будут возведены жилой комплекс (73,3 тысячи "квадратов"), музыкальная академия Игоря Матвиенко (24 тысячи "квадратов"), а также объект спортивно-образовательной направленности (22,5 тысячи "квадратов).

Транспортная инфраструктура улучшится за счет строительства бокового проезда вдоль улицы Нижние Мневники, которая входит в состав Северо-Западной хорды и двухполосного проезда № 1079. Предполагается, что пути позволят сделать подъезд к жилым домам и музыкальному учреждению удобным и комфортным.

Уточняется, что реализация проекта сделает жизнь комфортной для 1,2 тысячи горожан. Помимо этого, в Москве появятся 1,1 тысячи новых рабочих мест.

До этого глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в 2023 году в Москве планируют начать возведение пешеходного моста в районе Крымской набережной к острову Балчуг. Проект строительства будет разработан летом следующего года. Строительные работы по возведению объекта начнут к осени.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!