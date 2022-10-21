Новый парк появился в ТиНАО в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Вблизи деревни Нижнее Валуево в поселении Филимонковском Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы появился парк "Марьинский ручей". Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Общая площадь парка составила 6 гектаров.

Парковая территория была организована в рамках программы "Мой район". В ходе работ специалисты восстановили исторические границы русла Марьинского ручья: провели его расчистку и углубление, укрепили берега и капитально отремонтировали сооружения для пропуска воды.

"Через ручей обустроили пешеходный мост для жителей расположенного поблизости комплекса. В будущем планируется обустроить экотропу", – сообщили в пресс-службе.

На территории парка также проложили пешеходный маршрут. При его создании специалисты использовали в том числе экологичные материалы: гранитный отсев и натуральный камень.

Дети смогут провести время на игровой площадке. Там для них установили горки, лесенки и качели. Также специалисты оборудовали площадки для воркаута и столы для игры в пинг-понг.

Помимо прочего, территорию парка озеленили. Там высадили более 190 деревьев и кустарников, а также уложили газоны и создали цветники.

Ранее стало известно, что через природный парк "Долина реки Сетунь" к станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро проложили пешеходный маршрут. Его протяженность составила 1,5 метра. Вдоль пешеходной тропы установлено 54 опоры уличного освещения.

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