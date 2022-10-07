В Москве благоустроили сквер на улице Юности

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Зоны для отдыха и занятий спортом появились в сквере на улице Юности в Вешняках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в сквере установили большую детскую площадку, модульный скейт-парк, летний кинотеатр, а также оборудовали зоны с настольными играми и построили павильон для мероприятий и выставок.

Скейт-парк состоит из блоков для уличного направления, парковой акробатики и катании в мини-рампе. Два спортивно-игровых комплекса установили на детской площадке. В парке также установили столы для игры в шахматы и пинг-понг, тренажеры, оборудовали площадки для текбола и волейбола.

Кроме того, специалисты заменили покрытие пешеходных дорожек, установили лавочки с зарядными слотами, обновили освещение и устроили видеонаблюдение. В сквере появились велодорожка, парковки для велосипедов и самокатов. На объекте высадили около 80 деревьев и почти 2,9 тысячи кустарников.

"В рамках реализации программ благоустройства особое внимание уделяем созданию комфортных мест для отдыха и занятий спортом в непосредственной близости от жилых домов. Проекты разрабатываем совместно с местными жителями, стараемся максимально учесть все их пожелания", – сказал Бирюков.

Ранее сообщалось, что на юго-западе столицы завершилось комплексное благоустройство общественных пространств района Коньково. Речь идет о пространствах в границах улиц Островитянова, Профсоюзной и Введенского общей площадью почти 25 гектаров. Между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево" обновили покрытие тротуаров и сделали новые удобные пешеходные связи.



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