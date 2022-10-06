Современные общественные пространства появились на юго-западе столицы

Фото: телеграм-канал “Агентство "Москва’’

На юго-западе столицы завершилось комплексное благоустройство общественных пространств района Коньково, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Речь идет о пространствах в границах улиц Островитянова, Профсоюзной и Введенского общей площадью почти 25 гектаров. Работы велись в рамках программы "Мой район".

Между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево" обновили покрытие тротуаров и сделали новые удобные пешеходные связи. В порядок привели 24 двора. Также специалисты комплекса создали комфортное пространство для отдыха у Большого и Малого Коньковских прудов – благоустроили набережную, поставили шезлонги и парковые качели.

Рядом с прудами обустроили большую спортивную зону. Там установили оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания. Все тренажеры находятся под навесами, чтобы занятия спортом были комфортны в любую погоду. Рядом поставили столы для пинг-понга.

В квартале обновили 11 детских площадок – установили качели и игровые комплексы с горками, тоннелями и канатами для лазания. На обновленных территориях поставили более 700 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками. Дополнительно высажено почти 44 тысячи кустарников.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы. Их общая площадь – 1,1 гектара. Бирюков напомнил, что каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970 годов и уже долгие годы они остаются популярным местом отдыха горожан.

Водоемы очистят от иловых отложений и мусора, затем проведут углубление дна для обеспечения средней глубины до 2 метров и максимальных глубин до 3,6–3,8 метра.



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