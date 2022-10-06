Бочкарев: при благоустройстве станций БКЛ применяют отечественные материалы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В работе по благоустройству территорий вблизи станций Большой кольцевой линии московского метро используют отечественные материалы. Об этом подробнее рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"Создаются удобные маршруты от метро к близлежащим жилым домам, офисам, объектам социальной инфраструктуры, а также к остановкам наземного общественного транспорта. При этом в основном используются материалы, произведенные на отечественных предприятиях, а также натуральный камень, добытый на российских месторождениях", – рассказал он.

Комплексное благоустройство включает:

высадку деревьев;

обустройство газонов;

установку лавок и других малых архитектурных форм;

мощение дорожек.

белый гранит с одного из крупнейших в мире месторождений по объему залегания природного камня – Ташмурунское в Башкирии.

черный гранит "Габбро", добываемый в Карелии.

Бочкарев отметил, что на территории вблизи станции БКЛ "Аминьевская" ведется мощение гранитной плиткой:В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов объяснил, что материалы при благоустройстве могут быть подобраны под определенную концепцию, как это произошло со станцией БКЛ "Сокольники", где выбрали именно красный клинкерный кирпич, поскольку этот цвет ассоциируется с Сокольнической линией. Им облицуют 15 тысяч квадратных метров центральной аллеи и вентиляционные киоски.

С будущей станции БКЛ "Сокольники" будет осуществляться пересадка на "Сокольники" красной ветки.

Ранее заммэра Максим Ликсутов сообщил, что специалисты ведут работу по подготовке московского общественного транспорта к зимнему периоду эксплуатации. По его словам, готовят около шести тысяч автобусов и одной тысячи электробусов. Они проверяют состояние пневмосистем, охлаждающей жидкости, остекления, систем отопления, топливных систем и уплотнителей дверей. Кроме того, состояние уплотнителей дверей, окон и систем обогрева лобовых стекол проверяют в поездах Центрального транспортного узла.

В свою очередь, сотрудники метрополитена проводят проверку и обслуживание систем, которые будут задействованы в бесперебойном поддержании необходимой температуры зимой, а также возвращают в вестибюли около 5 тысяч вторых дверей.



Монолитные конструкции станций на участке Троицкой линии метро готовы на 90% – Бочкарев

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!