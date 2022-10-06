Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В четверг, 6 октября, инновационным поездам "Москва-2020" исполнилось два года. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем телеграм-канале.

"Москва-2020" – это 840 современных вагонов на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях и БКЛ. Составы этих моделей отличаются:

максимально широкими дверями – на 15% больше, чем у обычной "Москвы";

шириной межвагонных переходов – 1,6 метра;

тишиной – в салоне на 15% тише, чем в других моделях;

большим количеством USB-зарядок – в пять раз больше;

кондиционеры с системой обеззараживания воздуха – по два в каждом вагоне.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что поезда были запущены в столице два года назад. "Москва-2020" по многим характеристикам превосходит большинство зарубежных аналогов, добавил он.

"У нас уже самый молодой парк вагонов метро в Европе, и мы не планируем останавливаться на достигнутом – будем дальше обновлять парк подвижного состава и повышать комфорт поездок", – резюмировал Ликсутов.

Ранее заммэра сообщил, что специалисты ведут работу по подготовке московского общественного транспорта к зимнему периоду эксплуатации. По его словам, готовят около 6 тысяч автобусов и 1 тысячи электробусов. Они проверяют состояние пневмосистем, охлаждающей жидкости, остекления, систем отопления, топливных систем и уплотнителей дверей. Кроме того, состояние уплотнителей дверей, окон и систем обогрева лобовых стекол проверяют в поездах Центрального транспортного узла.

В свою очередь, сотрудники метрополитена проводят проверку и обслуживание систем, которые будут задействованы в бесперебойном поддержании необходимой температуры зимой, а также возвращают в вестибюли около 5 тысяч вторых дверей.



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