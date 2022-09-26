Тематические проездные билеты к юбилею ТиНАО начали продавать в метро столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столичном метро стартовали продажи тематических проездных билетов "Единый", посвященных юбилею ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня начинаются продажи тематического проездного билета "Единый". Мы посвятили его 10-летию ТиНАО в составе Москвы. Продолжаем развивать транспортную инфраструктуру в этих округах: будем открывать станции метро и вводить новые развязки и дороги", – приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что карта выпущена тиражом 200 тысяч экземпляров. В новом дизайне выпустили проездные на одну и две поездки.

Ранее в кассах БКЛ метро появились тематические карты "Тройка", посвященные сервису "МультиТранспорт вело". На карте схематически изображены поезда метро, МЦК и МЦД, а также нанесен QR-код, просканировав который пассажиры смогут узнать подробную информацию о сервисе "МультиТранспорт вело".