В Москве выпустили транспортную карту "Тройка" к 875-летию столицы

Фото: transport.mos.ru
В столице выпустили транспортную карту "Тройка" к 875-летию города. Ее можно будет приобрести в кассах подземки с 10 сентября, сообщает Дептранс Москвы.
"Что может быть лучше подарка на день рождения? Правильно – два подарка. К 875-летию столицы мы выпустим тематические "Тройки" с двумя праздничными дизайнами", – отмечается в сообщении.
Так, на первой карте изобразили памятник Александру Пушкину. Второй же дизайн отразит стилистику и цвета, которые выбрали для украшения столицы в этом году.
Тираж новой "Тройки" составит 10 тысяч экземпляров. Она будет продаваться во всех кассах на станциях Кольцевой линии метро и внутри нее.
Ранее в Москве появились карты "Тройка", выпущенные в честь открытия Дома культуры "ГЭС-2" и к 75-летию отечественного хоккея. На последней изображены легендарные спортсмены и звезды мирового уровня. В их числе – Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин.
Кроме того, недавно в кассы поступила первая тысяча "Троек" с чипом, сделанным в России. До этого их закупали у голландской компании, а после введения санкций поставки прекратили, и метро заключило пятилетний контракт на "Тройки" с отечественными чипами.
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