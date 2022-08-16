Новые функции карты "Тройка" стали доступны в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для пользователей карты "Тройка" стали доступны новые функции в приложении "Московский транспорт". Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Теперь пассажиры смогут:

привязать "Тройку" к аккаунту и легко пополнять баланс или покупать билеты;

добавить сразу несколько карт в профиль;

в случае потери карты перенести баланс на новую, а старую – заблокировать;

смотреть историю проходов и поездок, которые были оплачены транспортной картой.

Кроме того, в департаменте уточнили, что пассажиры, которые привяжут "Тройку" к профилю, получат возможность бесплатно пересаживаться на наземном транспорте в течение 90 минут с начала поездки.

Ранее стало известно, что "Тройки" старше 5 лет перейдут в собственность держателей с 1 сентября. Отмечается, что всеми новыми картами "Тройка", полученными с 1 июня 2022 года, можно, как и прежде, пользоваться временно. Однако вернуть залоговую стоимость, составляющую 50 рублей, можно будет только в течение 5 лет после получения карты.

До этого в столице началось тестирование новой билетной системы к запуску МЦД-3. В Дептрансе сообщали, что переход на новую билетную систему произойдет плавно и незаметно для пассажиров.