Дептранс запустил конкурс на лучший дизайн для лимитированной серии "Троек"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителям столицы предложили принять участие в выборе дизайна для серии лимитированных карт "Тройка". Москвичи смогут выдвинуть собственные идеи оформления проездных билетов. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Скоро в 30 киосках печати появится лимитированная серия карт "Тройка", которую можно приобрести только в них", – говорится в сообщении.

Дептранс уточнил, что конкурс продлится до 9 августа. Итоги объявят днем позже, 10 августа. Дизайн победителя станет частью лимитированной серии для продажи в киосках печати.

Ранее стало известно, что "Тройки" старше 5 лет перейдут в собственность держателей с 1 сентября. Отмечается, что всеми новыми картами "Тройка", полученными с 1 июня 2022 года, можно, как и прежде, пользоваться временно. Однако вернуть залоговую стоимость, составляющую 50 рублей, можно будет только в течение 5 лет после получения карты.

До этого в столице началось тестирование новой билетной системы к запуску МЦД-3. В Дептрансе сообщали, что переход на новую билетную систему произойдет плавно и незаметно для пассажиров.