"Тройки" старше 5 лет перейдут в собственность держателей с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Изменился порядок возврата транспортной карты "Тройка", сообщается на сайте московского транспорта.
Отмечается, что всеми новыми картами "Тройка", полученными с 1 июня 2022 года, можно, как и прежде, пользоваться временно. Однако вернуть залоговую стоимость, составляющую 50 рублей, можно будет только в течение 5 лет после получения карты.
А для тех карт, которые были приобретены до 1 июня, устанавливается переходный период – 3 месяца. Это значит, что до 1 сентября 2022 года можно обратиться в кассу с "Тройкой", полученной в любое время, чтобы вернуть залоговую стоимость.
С 1 июня стало возможно приобрести годовой абонемент на проезд по карте "Тройка" и получить 10% кешбэк от платежной системы "Мир".
Уточняется, сумма в размере 1 950 или 2 445 рублей вернется на карту в течение пяти рабочих дней после покупки. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрировать карту "Мир" на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, акция будет действовать до конца 2022 года.
В столичной системе оплаты проезда выполняется 200 млн транзакций ежедневно – Ликсутов
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