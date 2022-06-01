Годовой абонемент на проезд по "Тройке" можно приобрести с 10% скидкой по карте "Мир"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Приобрести годовой абонемент на проезд по карте "Тройка" и получить 10% кешбэк от платежной системы "Мир" можно с 1 июня. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, сумма в размере 1 950 или 2 445 рублей вернется на карту в течение пяти рабочих дней после покупки. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрировать карту "Мир" на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, акция будет действовать до конца 2022 года.
Ранее сообщалось, что первая тысяча транспортных карт "Тройка" на чипе российского производства поступила в кассы столичного метро. Еще 200 тысяч "Троек" поступят в кассы подземки в июне. Всего до конца 2027 года планируется произвести 19 миллионов транспортных карт с отечественным чипом.
До этого сообщалось, что в банкоматах Сбербанка по всей России появилась возможность пополнения транспортной карты "Тройка". Ее можно пополнить по всей России – в 53 тысячах банкоматов Сбера, где есть функция бесконтактной оплаты.
Кроме того, оплатить проезд на речных трамвайчиках по двум направлениям можно транспортной картой "Тройка" на Северном речном вокзале.
"Это наш город": в кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом
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