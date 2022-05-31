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07:44

Первая тысяча "Троек" с отечественным чипом поступила в кассы столичного метро

транспортгородтехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первая тысяча транспортных карт "Тройка" на чипе российского производства поступила в кассы столичного метро. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Еще в 2018 году совместно с АО "Микрон" мы создали предприятие на базе ООО "МСП" – центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Его половина принадлежит метро. Три года назад мы начали готовить российский чип для карты "Тройка", – рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Еще 200 тысяч "Троек" поступят в кассы подземки в июне. Всего до конца 2027 года планируется произвести 19 миллионов транспортных карт с отечественным чипом.

Уточняется, что замена чипа никак не влияет на возможности проездных. А в текущем году планируется представить новый чип для банковских и транспортных карт, который позволит расширить их функционал.

В конце марта стало известно, что столичное метро и компания ООО "МСП" заключили контракт на пять лет на поставку транспортных карт "Тройка" с отечественным чипом. Отмечалось, что это позволит компании сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности, а метрополитену – бесперебойно получать новые проездные.

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