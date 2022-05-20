Свыше 6,2 миллиона раз за год пассажиры МЦД оплачивали проезд банковской картой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) банковской картой оплатили более 6,2 миллиона раз за год, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, популярность данного способа оплаты с момента запуска выросла более чем втрое.

"При этом на всем пути в московском транспорте действует "бесшовное пространство". Система сама считывает ваши пересадки с МЦД на метро, МЦК или наземный транспорт. Как и по "Тройке", на метрополитен и МЦК они будут бесплатными", – добавил он.

Уточняется, что турникеты и валидаторы, принимающие оплату картой, были установлены в прошлом году.

Ранее сообщалось, что пассажиры общественного транспорта столицы смогут сэкономить 10 рублей при оплате проезда картой "Мир". Акция продлится до 30 июня.

Чтобы получить скидку, к валидатору или турникету необходимо приложить смартфон с привязанной к нему картой "Мир" (Mir Pay или Samsung Pay). Акция действует как в метро, так и на МЦК, МЦД и в наземном транспорте.

