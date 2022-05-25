Опция пополнения карт "Тройка" появилась в банкоматах Сбера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В банкоматах Сбербанка по всей России появилась возможность пополнения транспортной карты "Тройка". Об этом в своем телеграм-канале рассказал столичный Дептранс.
"Карту "Тройка" можно пополнить по всей России – в 53 тысячах банкоматов Сбера, где есть функция бесконтактной оплаты. Так легко всегда иметь баланс на карте и продолжать путешествовать по городам, где принимают "Тройку", – говорится в сообщении.
Как отметил глава ведомства Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, применение московской транспортной карты в других городах страны постоянно расширяется. Сегодня у горожан есть несколько способов ее пополнить. Так, пассажиры могут использовать для этого приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а теперь еще и банкоматы.
Ранее "Тройка" заработала в Нальчике. Пассажиры могут оплачивать московской картой проезд на всех маршрутах общественного транспорта курортного города.
До конца текущего года планируется увеличить количество регионов, где проезд можно будет оплатить картой "Тройка". Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел и Ростов.
Москвичам рассказали, в каких регионах появится карта "Тройка"
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