Картой "Тройка" теперь можно оплатить проезд на всех городских маршрутах Нальчика

Фото: Дептранс Москвы

Транспортной картой "Тройка" теперь оплатить проезд можно на всех городских маршрутах Нальчика, сообщает департамент транспорта столицы в телеграм-канале.

Уточняется, что специально для региона был разработан уникальный дизайн "Тройки".

"В Нальчике мы протестировали карту "Тройка", пассажиры совершили по ней уже 40 тысяч поездок. Вместе с руководством региона мы решили запустить нашу билетную систему на всем муниципальном городском транспорте Нальчика, это больше 40 автобусов", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он подчеркнул, что картой "Тройка" оплачивать проезд можно не только в своем городе, но и в тех областях, в которых она действует.

"Такой возможности больше нет ни у одной транспортной карты в стране", – добавил Ликсутов.

В России до конца 2022 года планируется увеличить число регионов, где можно будет оплатить проезд картой "Тройка". Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел и Ростов.

По информации Дептранса, благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.

Ликсутов отмечал, что применение единой карты "Тройка" становится удобным для россиян процессом, поскольку помогает экономить в путешествиях. Кроме того, сама инициатива соответствует транспортной стратегии страны до 2030 года.

