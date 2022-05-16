Столичный сервис "По пути" заработал на новом российском ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мосгортранс

Сервис "По пути" заработал на полностью российском программном обеспечении в тестовом режиме, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что это поможет расширить сервис и лучше адаптировать его под пассажиров.

"Принцип работы все тот же: автобусы довозят жителей ТиНАО комфортно и быстро от и до станции метро "Прокшино", МЦД Щербинка и Силикатная за привычные 51 рубль", – говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, перевод сервиса на российское ПО был осуществлен по поручению Сергея Собянина для продолжения развития услуги и расширения ее географии.

"Во время тестирования автобусы работали штатно и в прежнем режиме: комфортный транспорт быстро довозил пассажиров ТиНАО от и до станций метро и МЦД. С момента запуска сервиса им воспользовались уже более 290 тысяч пассажиров", – отметил Ликсутов.

В апреле в транспорт Москвы поступили первые карты "Тройка" с отечественными чипами. Обновленные проездные сохранят свои возможности. Кроме того, правительство столицы получит больше возможностей для создания новых транспортных сервисов и сопутствующих услуг.

