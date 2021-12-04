Столичный Дептранс выпустил новую "Тройку" в честь открытия Дома культуры "ГЭС-2"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Департамент транспорта столицы выпустил новую проездную карту "Тройка" в честь открытия Дома культуры "ГЭС-2", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Тираж новой "Тройки" составит 10 тысяч экземпляров. Приобрести ее можно в автоматах на Кольцевой линии и станциях внутри нее.

Также, в Дептрансе сообщили, была обновлена карта уличной Стелы около метро "Кропоткинская", чтобы можно было легко найти "ГЭС-2".

В департаменте отметили, что "ГЭС-2" – это переосмысление идеи русских народных домов конца XIX века. Их основная задача – приобщать к искусству и помогать человеку становиться частью важных культурных процессов, реализовываться и находить себя.

Новый Дом культуры "ГЭС-2" был открыт 1 декабря Владимиром Путиным, Сергеем Собяниным и главным инвестором проекта Леонидом Михельсоном.

Обновленный Дом культуры является уникальным сооружением, представляющим собой новый центр творчества и культуры столицы.