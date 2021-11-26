В Москве выпустили карты "Тройка" с изображениями российских пловцов-олимпийцев

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве поступили в продажу транспортные карты "Тройка" с изображениями российских пловцов-олимпийцев. Об этом рассказали в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Мы выпустили новые спортивные "Тройки" вместе с Всероссийской федерацией плавания при поддержке Олимпийского комитета России. Они посвящены российским пловцам – победителям и призерам Олимпиады в Токио 2021 года", – объявили в ведомстве.

Одним из спортсменов, попавших на карту, стал Евгений Рылов. В Токио он выиграл золотые медали в заплывах на спине на 100 и 200 метров. Для российских команд победа стала первой за последние 25 лет.

В Дептрансе напомнили, что уникальные брендированные "Тройки" можно приобрести в кассах станций Кольцевой линии метро и на станциях внутри Кольца.

Накануне в Москве выпустили ограниченный тираж карты "Тройка" с дополненной реальностью. Уникальный тираж приурочили к 10-летию городских электронных услуг и сервисов.