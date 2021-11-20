Ко дню рождения МЦД выпустят 10 тыс карт "Тройка" с дополненной реальностью

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С 21 ноября в кассах метро будут продавать тематическую "Тройку" с дополненной реальностью, выпущенную в честь двухлетия Московских центральных диаметров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Оживить" изображение позволит специальный QR-код, нанесенный на карту. Его необходимо отсканировать с помощью смартфона.

"Выпускать тематические карты "Тройка" к праздничным датам стало уже нашей традицией", – отметил Ликсутов. – "В честь двухлетия Московских центральных диаметров выпустим карты с дополненной реальностью. Уверен, они будут отличным дополнением наборов коллекционеров и поднимут настроение пассажирам, которые купят их случайно".

Новая "Тройка" позволит всем желающим поздравить МЦД с праздником. Для этого надо сделать селфи в дополненной реальности и опубликовать его в соцсетях с хештегом #2годаМЦД.

Праздничная "Тройка" выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров.

Ранее в столице выпустили тематическую карту "Тройка" с изображением первого советского тяжелого грузовика с дизелем МАЗ-200. Тираж составил 9 500 экземпляров.

