В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" с МАЗ-200

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Тематическую карту "Тройка" с изображением первого советского тяжелого грузовика с дизелем МАЗ-200 выпустили в столице. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.
Тираж тематической "Тройки" составляет 9 500 экземпляров. Карты можно приобрести в магазинах музея на СРВ и павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ.
Сначала легендарный транспорт производили в Ярославле, а в 50-е годы передали в Минск. МАЗ-200 работал вплоть до 2010 года.
"В 2003 году МАЗ-200 восстановили в виде стандартного бортового грузовика: ему поставили кузов, буровую установку демонтировали, а машину покрасили в оригинальный серый цвет", – говорится в сообщении.
Ранее в Москве выпустили лимитированную карту "Тройка" с изображением площадок для собак. Выпуск был посвящен созданию в столице пилотных площадок нового типа для собак. Карта вышла тиражом 10 тысяч экземпляров.
Главным героем карты стал пес по кличке Буся, который живет в центре реабилитации животных. В сентябре 2021 года в Можайском и Лосиноостровском районах, а также в Ясеневе и Северном Медведкове открылись четыре собачьи площадки нового типа.
Лимитированную транспортную карту выпустили к 200-летию писателя Федора Достоевского
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