Карту "Тройка" с дополненной реальностью выпустили к 10-летию электронных госуслуг Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве выпустили ограниченный тираж транспортной карты "Тройка" с технологией дополненной реальности к 10-летию городских электронных услуг и сервисов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Новая карта выполнена в двух цветах: белом и черном. В ее оформлении использованы элементы дизайна портала mos.ru, который является ядром столичной цифровой экосистемы, а использование технологий дополненной реальности еще раз подчеркивает технологичность и инновационность Москвы", – заявил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Тираж уникальной карты составил 10 тысяч экземпляров. При наведении на "Тройку" камеры смартфона с включенной Instagram-маской, сработает эффект дополненной реальности – на экране устройства отобразится анимация, которая расскажет о 10-летии столичных городских электронных услуг.
Приобрести новую "Тройку" можно в кассах всех станций Кольцевой линии метро и внутри кольца с 25 ноября.
Ранее в метро Москвы выпустили тематическую карту "Тройка", посвященную парку "Земля леопарда". Речь идет об уникальной охраняемой территории на Дальнем Востоке, где под защитой живут четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард.
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