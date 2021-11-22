Выпущена "Тройка", посвященная парку "Земля леопарда"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В метро Москвы выпустили тематическую карту "Тройка", посвященную парку "Земля леопарда". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Речь идет об уникальной охраняемой территории на Дальнем Востоке, где под защитой живут четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард.

Карта вышла тиражом 10 тысяч экземпляров. Ее можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии.

Ранее в столице выпустили тематическую карту "Тройка" с изображением первого советского тяжелого грузовика с дизелем МАЗ-200. Тираж составил 9 500 экземпляров.

