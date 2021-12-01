Дептранс и ФК "Спартак" выпустят дополнительный тираж лимитированных карт "Тройка"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Столичный Дептранс совместно с футбольным клубом "Спартак" выпустят еще 10 тысяч лимитированных проездных карт "Тройка", они поступят в продажу 3 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Там пояснили, что первые 10 тысяч "Троек", посвященных народной команде, поступили в продажу 29 ноября.
"Вы настоящие спартаковцы: в кассах уже разобрали все 10 тысяч "Троек" в коллаборации с ФК "Спартак-Москва". Но спешим вас обрадовать: 3 декабря в продажу поступят еще 10 тысяч "Троек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичи смогут приобрести транспортные карты в кассах станций Кольцевой линии и станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.
Ранее в Москве выпустили ограниченный тираж карты "Тройка" с дополненной реальностью. Уникальный тираж приурочили к 10-летию городских электронных услуг и сервисов.
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