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Транспорт

11:56

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В Московском метрополитене рассказали, когда виртуальная "Тройка" станет доступна всем

Без лишних карт и очереди: как будет работать виртуальная "Тройка" в транспорте
транспорт город метро

В Москве подходит к концу второй этап тестирования виртуальной транспортной карты "Тройка". Он продлится до 12 декабря. При помощи новой системы проезд можно будет оплачивать, используя смартфон. В Дептрансе рассчитывают, что после завершения всех испытаний такой вариант оплаты выберут около 50% пассажиров. Разбираемся, как будет работать сервис.

Новая транспортная реальность

Фото: Дептранс Москвы

В августе 2021 года столичный департамент транспорта объявил о первом этапе тестирования виртуальной карты "Тройка" среди пассажиров. Участниками испытаний стали 1 000 человек – москвичи уже успели совершить более 20 тысяч поездок при помощи нового сервиса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, после этого этапа учли все предложения и внесли изменения в проект.

Мы собрали отклики и предложения, учли их, например изменили раздел сервиса в мобильном приложении и ускорили работу виртуальной карты.
Максим Ликсутов
заммэра Москвы по вопросам транспорта

Второй этап тестирования стартовал в ноябре. Ликсутов сообщил, что сервис заработал еще для 4 000 участников. Пока он будет доступен только на Android-смартфонах с Google Pay и Samsung Pay. При этом, по словам заммэра, вопрос внедрения виртуальной "Тройки" обсуждается и с другими крупными производителями мобильных телефонов.

Билетная система карт "Тройка" считается одной из самых лучших в мире. В 2020 и 2021 годах ее признали самой умной ‎на международных премиях Transport Ticketing Global и Transport Ticketing Awards.

В московском метро начали тестировать виртуальную "Тройку"

Как тестируют виртуальную "Тройку"

Участники эксперимента оформили карту в специальной версии мобильного приложения "Метро Москвы", которая доступна только фокус-группе. На виртуальную "Тройку" им предложили записать шесть видов билетов. В качестве поощрения тестировщикам предоставили скидки от 10 до 50% на пять тысяч "длинных" абонементов, их стоимость они оплачивали самостоятельно:

  • "Единый 30 дней" Москва – 1 122 рубля
  • "Единый 30 дней" Пригород – 1 330 рублей
  • "Единый 90 дней" Москва – 3 801 рубль
  • "Единый 90 дней" Пригород – 4 858 рублей
  • "Единый 365 дней" Москва – 17 550 рублей
  • "Единый 365 дней" Пригород – 22 005 рублей

Оплачивать проезд можно, поднеся телефон к валидатору или турникету, который принимает банковские карты в метро, трамваях, электробусах, городских автобусах, МЦД и МЦК. Уточняется, что смартфоны с кошельком Samsung Pay снимать с блокировки не нужно, поскольку система поймет, что человек находится в транспорте, и автоматически выберет "Тройку" для оплаты проезда. При этом на гаджетах с Google Pay достаточно включить экран.

По словам Ликсутова, скорость срабатывания виртуальной "Тройки" та же, что и при оплате проезда банковской картой: от 0,8 до 1,5 секунды. Но эту технологию планируют еще больше ускорить.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Когда завершится тестирование?

В пресс-службе Московского метрополитена рассказали Москве 24, что пилотный проект будет длиться до 12 декабря.

В ноябре начался второй этап тестирования виртуальной "Тройки" с участием 5 тысяч пассажиров. Пилотный проект продлится до 12 декабря. Мы учтем пожелания участников тестирования, внесем необходимые доработки и после этого запустим виртуальную "Тройку" для всех пассажиров.
пресс-служба Московского метрополитена

"На первом этапе пассажиры смогут покупать на виртуальную карту "длинные" абонементы на безлимитные поездки со сроком действия 30, 90 и 365 дней. В дальнейшем мы добавим "Кошелек" и другие типы билетов", – пояснили в пресс-службе.

Пассажиры смогут оформить виртуальную "Тройку" в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Для начала работы карту нужно будет добавить в кошелек, который используется по умолчанию в телефоне.

Система Face Pay

Еще 52 турникета в столичном метро подключили к системе Face Pay

С октября 2021 года на всех станциях столичной подземки работает система Face Pay – полностью бесконтактная оплата по биометрическим данным. Для подключения к ней необходимо установить на смартфоне приложение "Метро Москвы" и зарегистрироваться, затем в личном кабинете найти пункт Face Pay и добавить изображение своего лица. После этого софт предложит привязать к цифровому образу банковскую карту и "Тройку".

Оплатить проезд "лицом" можно через несколько часов после регистрации. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно посмотреть в камеру перед турникетом, который отмечен специальным стикером. После этого у человека автоматически списываются средства за проезд и он может спуститься в подземку.

Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми. Если же закрыта большая часть лица, то потребуется чуть больше времени для распознавания пассажира. При проходе через турникет сдвиньте вниз маску – тогда система распознает вас быстрее.
Максим Ликсутов
заммэра Москвы по вопросам транспорта

В Дептрансе прогнозируют, что системой Face Pay начнут регулярно пользоваться 10–15% жителей столицы в ближайшие 2–3 года. При этом, по словам Ликсутова, по мере роста спроса на новый сервис власти будут корректировать количество турникетов для прохода при помощи биометрии. Сейчас их уже 437 штук: в каждом вестибюле – минимум по одному, а на многих станциях даже больше.

"На "Смоленской" их уже три. Ни в одном городе мира сервис оплаты проезда по биометрии не реализован в таком масштабе", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта.

Он также подчеркнул, что данные пользователей Face Pay надежно зашифрованы, поэтому им не о чем беспокоиться: приватность пассажиров остается "на самом высоком уровне".

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Соболева Илона

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