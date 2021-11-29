В Московском метрополитене рассказали, когда виртуальная "Тройка" станет доступна всем

В Москве подходит к концу второй этап тестирования виртуальной транспортной карты "Тройка". Он продлится до 12 декабря. При помощи новой системы проезд можно будет оплачивать, используя смартфон. В Дептрансе рассчитывают, что после завершения всех испытаний такой вариант оплаты выберут около 50% пассажиров. Разбираемся, как будет работать сервис.
Новая транспортная реальность
В августе 2021 года столичный департамент транспорта объявил о первом этапе тестирования виртуальной карты "Тройка" среди пассажиров. Участниками испытаний стали 1 000 человек – москвичи уже успели совершить более 20 тысяч поездок при помощи нового сервиса.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, после этого этапа учли все предложения и внесли изменения в проект.
Второй этап тестирования стартовал в ноябре. Ликсутов сообщил, что сервис заработал еще для 4 000 участников. Пока он будет доступен только на Android-смартфонах с Google Pay и Samsung Pay. При этом, по словам заммэра, вопрос внедрения виртуальной "Тройки" обсуждается и с другими крупными производителями мобильных телефонов.
В московском метро начали тестировать виртуальную "Тройку"
Как тестируют виртуальную "Тройку"
Участники эксперимента оформили карту в специальной версии мобильного приложения "Метро Москвы", которая доступна только фокус-группе. На виртуальную "Тройку" им предложили записать шесть видов билетов. В качестве поощрения тестировщикам предоставили скидки от 10 до 50% на пять тысяч "длинных" абонементов, их стоимость они оплачивали самостоятельно:
- "Единый 30 дней" Москва – 1 122 рубля
- "Единый 30 дней" Пригород – 1 330 рублей
- "Единый 90 дней" Москва – 3 801 рубль
- "Единый 90 дней" Пригород – 4 858 рублей
- "Единый 365 дней" Москва – 17 550 рублей
- "Единый 365 дней" Пригород – 22 005 рублей
Оплачивать проезд можно, поднеся телефон к валидатору или турникету, который принимает банковские карты в метро, трамваях, электробусах, городских автобусах, МЦД и МЦК. Уточняется, что смартфоны с кошельком Samsung Pay снимать с блокировки не нужно, поскольку система поймет, что человек находится в транспорте, и автоматически выберет "Тройку" для оплаты проезда. При этом на гаджетах с Google Pay достаточно включить экран.
По словам Ликсутова, скорость срабатывания виртуальной "Тройки" та же, что и при оплате проезда банковской картой: от 0,8 до 1,5 секунды. Но эту технологию планируют еще больше ускорить.
Когда завершится тестирование?
В пресс-службе Московского метрополитена рассказали Москве 24, что пилотный проект будет длиться до 12 декабря.
"На первом этапе пассажиры смогут покупать на виртуальную карту "длинные" абонементы на безлимитные поездки со сроком действия 30, 90 и 365 дней. В дальнейшем мы добавим "Кошелек" и другие типы билетов", – пояснили в пресс-службе.
Пассажиры смогут оформить виртуальную "Тройку" в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Для начала работы карту нужно будет добавить в кошелек, который используется по умолчанию в телефоне.
Система Face Pay
Еще 52 турникета в столичном метро подключили к системе Face Pay
С октября 2021 года на всех станциях столичной подземки работает система Face Pay – полностью бесконтактная оплата по биометрическим данным. Для подключения к ней необходимо установить на смартфоне приложение "Метро Москвы" и зарегистрироваться, затем в личном кабинете найти пункт Face Pay и добавить изображение своего лица. После этого софт предложит привязать к цифровому образу банковскую карту и "Тройку".
Оплатить проезд "лицом" можно через несколько часов после регистрации. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно посмотреть в камеру перед турникетом, который отмечен специальным стикером. После этого у человека автоматически списываются средства за проезд и он может спуститься в подземку.
В Дептрансе прогнозируют, что системой Face Pay начнут регулярно пользоваться 10–15% жителей столицы в ближайшие 2–3 года. При этом, по словам Ликсутова, по мере роста спроса на новый сервис власти будут корректировать количество турникетов для прохода при помощи биометрии. Сейчас их уже 437 штук: в каждом вестибюле – минимум по одному, а на многих станциях даже больше.
"На "Смоленской" их уже три. Ни в одном городе мира сервис оплаты проезда по биометрии не реализован в таком масштабе", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта.
Он также подчеркнул, что данные пользователей Face Pay надежно зашифрованы, поэтому им не о чем беспокоиться: приватность пассажиров остается "на самом высоком уровне".