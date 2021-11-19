Еще 52 турникета подключили для оплаты по Face Pay в метро Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В столичном метрополитене появилось еще 52 турникета, подключенных к системе оплаты проезда по биометрической технологии Face Pay. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"[Подключили] на станциях метро, где выросла популярность сервиса у пассажиров. Например, на "Китай-городе", "Чистых прудах", "Третьяковской" и других", – говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в столичном метро установлено 437 турникетов для оплаты проезда по биометрии – минимум по одному в каждом вестибюле. В департаменте отметили, что ни в одном мегаполисе мира сервис оплаты по технологии Face Pay не внедрен в таком масштабе.

"Face Pay – самый безопасный способ оплаты проезда в условиях пандемии. По словам наших пассажиров, еще и очень удобный. За месяц совершено более 130 тысяч поездок по биометрии. Мы видим популярность сервиса, поэтому добавили еще больше турникетов с Face Pay, чтобы повысить комфорт поездок москвичей", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Система оплаты проезда по лицу заработала на всех станциях столичной подземки 15 октября. Чтобы воспользоваться сервисом, минимум за несколько часов до первой поездки необходимо привязать к нему данные банковской карты, "Тройки", а также свою фотографию. Во время прохода через турникет нужно посмотреть в камеру, деньги за проезд спишутся автоматически.

