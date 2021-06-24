Два московских проекта получили престижную премию в области билетных решений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Проекты столичного Дептранса "СберТройка" и "Московский транспорт" стали победителями международной премии в области билетных решений Transport Ticketing Awards 2021. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что приложение "Московский транспорт" опередило проекты из США и Монако в номинации Best MaaS Initiative, а в номинации Best Smart Ticketing Programme, где Россия соревновалась с Сингапуром и Австралией, лучшим стал проект "СберТройка", предназначенный для интеграции карт "Тройка" в систему общественного транспорта российских регионов.
"В столице создана лучшая билетная система. Москва – это город номер один в мире по количеству удобных способов оплаты проезда. Скоро в приложении столичного транспорта появится концепт Mobility as a Service (MaaS) – сервис заработает уже в этом году и объединит разный транспорт Москвы, что еще повысит мобильность и комфорт москвичей", – отметил глава Дептранса Максим Ликсутов.
Ранее стало известно, что на 197 столичных маршрутах автобусов коммерческих перевозчиков оплатить проезд можно будет банковской картой. В Дептрансе уточнили, что это станет возможным благодаря новым контрактам и более строгим требованиям.
Там отметили, что это будет удобно тем, кто приехал в Москву в гости или редко пользуется автобусами.
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