Банковские карты начнут принимать в автобусах коммерческих перевозчиков Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оплатить проезд банковской картой можно будет на 197 столичных маршрутах автобусов коммерческих перевозчиков. Об этом Дептранс рассказал в своем Telegram-канале.

"Расплачиваться бесконтактно удобно тем, кто приехал в Москву в гости или редко пользуется автобусами", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нововведение станет доступно благодаря новым контрактам, а также более строгим требованиям.

Кроме того, в Дептрансе добавили, что 93% пассажиров в Москве по-прежнему выбирают для оплаты проезда "Тройку".

Ранее в Дептрансе рассказали о функциях новых терминалов в метро. С их помощью можно узнать баланс проездного, пополнить его с помощью банковской карты и активировать билет, купленный онлайн. Пассажиры могут также отказаться от печати чека, чтобы сократить объемы неперерабатываемых отходов.

Всего в Москве установили 150 новых терминалов. Они есть на станциях "Щелковская", "Комсомольская" Кольцевой линии, "Кузьминки", "Домодедовская" и других.

