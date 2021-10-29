Карта "Тройка" начнет действовать в Новосибирской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карта "Тройка" в рамках пилотного проекта начнет действовать в Новосибирской области, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Пилот запустят в ноябре. В течение трех месяцев жители Новосибирска смогут оплачивать проезд в общественном транспорте "Тройкой". Затем будет принято решение о масштабировании проекта на весь регион.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что "Тройка" сделает поездки по Новосибирску удобнее и доступнее. В частности, она ускорит технологическое развитие транспорта в регионе, поможет интегрировать в билетную систему пригородные маршруты, станет драйвером роста туристического потока и повысит прозрачность оплаты проезда.

"Следуя опыту столицы, регионы приходят к существенному упрощению работы транспортной инфраструктуры. Проект был успешно реализован уже в девяти регионах страны. Теперь новая система на базе карты "Тройка" предоставит множество возможностей, которые уже используются в других городах, и жителям Новосибирской области", – сказал Ликсутов.

В Московской области проект по интеграции карты "Тройка" для оплаты проезда в автобусах поэтапно реализовывается с февраля текущего года. В настоящее время ей можно оплатить проезд более чем на 700 маршрутах, на которых курсируют 2,7 тысячи автобусов, оборудованных стационарными валидаторами.

Также "Тройку" начали использовать в Тульской области. На сегодняшний день по "Тройке" в регионе совершили почти 2,5 миллиона поездок. Действие транспортной карты расширили на Пермь и Комсомольск-на-Амуре.

Сейчас картой "Тройка" можно оплатить проезд в 9 регионах России, а еще 63 выразили свою заинтересованность в реализации проекта по внедрению карты.