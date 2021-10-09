Жители Комсомольска-на-Амуре смогут оплачивать проезд в автобусах картой "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Комсомольска-на-Амуре смогут оплатить картой "Тройка" проезд во всех городских автобусах. Компания "Сбертройка" выиграла конкурс на внедрение единой карты на 25 маршрутах города. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Решение о внедрении нового способа оплаты было принято по итогам пилотного проекта, проведенного на 7 маршрутах Комсомольска-на-Амуре. Отмечается, что до конца декабря в городе появятся появятся современные терминалы оплаты, сервисные центры и целая агентская сеть по распространению карт "Тройка". Полноценно новый способ оплаты будет доступен в 2022 году.

"Пилотный проект в Комсомольске-на-Амуре показал целесообразность и эффективность ввода единой билетной системы на всем городском транспорте. "Тройка" не только удобна пассажирам для ежедневных поездок, но и полезна руководству города", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В свою очередь глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник добавил, что создание единой билетной системы и внедрение собственной транспортной карты станут важнейшим шагом в развитии транспорта.

"Мы уже можем анализировать загруженность транспорта и его востребованность, что помогает нам улучшить транспортное планирование", – подчеркнул Жорник.

О том, что действие транспортной карты "Тройка" расширили на Пермь и Комсомольск-на-Амуре стало известно в апреле этого года. Постановление о выделении 24,9 миллиона рублей на внедрение "Тройки" в качестве средства оплаты общественного транспорта в этих городах подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее транспортную карту столицы РФ начали использовать в Тульской области. По состоянию на апрель по "Тройке" в регионе совершили 755 тысяч поездок.

