В Москве выпустили новые "Тройки" к 75-летию отечественного хоккея

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Новые "Тройки" к 75-летию отечественного хоккея выпустили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На картах изображены легендарные спортсмены и звезды мирового уровня. В их числе – Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и другие.
"Многие из них – чемпионы мира и Олимпийских игр, а некоторые – обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина", – говорится в сообщении.
Приобрести новые "Тройки" можно в интернет-магазине, сувенирных лавках на "Маяковской", "Трубной" и стойках "Живое общение".
Ранее сообщалось, что с 2 января 2022 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте столицы. Изменения коснутся сразу нескольких тарифов. Разовая поездка по билету "Единый" подорожает на 1 рубль (до 61 рубля). Увеличится и стоимость билета на две поездки. Она составит 122 рубля (+1 рубль за поездку).
Разовый проезд в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" подорожает на 4 рубля. Изменится и цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней). Стоимость одной поездки в среднем вырастет чуть более чем на 1 рубль.
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится в 2022 году
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