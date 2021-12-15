В Москве выпустили новые "Тройки" к 75-летию отечественного хоккея

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые "Тройки" к 75-летию отечественного хоккея выпустили в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На картах изображены легендарные спортсмены и звезды мирового уровня. В их числе – Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и другие.

"Многие из них – чемпионы мира и Олимпийских игр, а некоторые – обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина", – говорится в сообщении.

Приобрести новые "Тройки" можно в интернет-магазине, сувенирных лавках на "Маяковской", "Трубной" и стойках "Живое общение".

Ранее сообщалось, что с 2 января 2022 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте столицы. Изменения коснутся сразу нескольких тарифов. Разовая поездка по билету "Единый" подорожает на 1 рубль (до 61 рубля). Увеличится и стоимость билета на две поездки. Она составит 122 рубля (+1 рубль за поездку).

Разовый проезд в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" подорожает на 4 рубля. Изменится и цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней). Стоимость одной поездки в среднем вырастет чуть более чем на 1 рубль.

