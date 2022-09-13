"Тройки" с дизайном "МультиТранспорт вело" выпустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка", посвященные сервису "МультиТранспорт вело", появились в кассах Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать возможности для мультимодальных поездок по столице. Сервис "МультиТранспорт вело" позволяет пассажирам быстро добираться до станций транспортного каркаса Москвы и обратно на велосипеде. При этом с помощью сервиса можно существенно экономить на проезде. Чтобы познакомить пассажиров с этим сервисом, выпустили тематическую карту "Тройка", – сказал заммэра.

Он уточнил, что три тысячи транспортных карт с новым дизайном поступили в продажу с 13 сентября. На "Тройке" схематически изображены поезда метро, МЦК и МЦД, а также нанесен QR-код, просканировав который пассажиры смогут узнать подробную информацию о сервисе "МультиТранспорт вело".

С помощью сервиса москвичи могут каждый месяц экономить на оплате проезда до 25% денежных средств. Сервис помогает совершать быстрые мультимодальные поездки и является выгодной альтернативой личному транспорту: стоимость подписки составляет 2 399 рублей за 30 дней.

Ранее в столице выпустили тематические карты "Тройка" к 875-летию города. Их можно приобрести в кассах подземки с 10 сентября. На первой карте изобразили памятник Александру Пушкину. Второй же дизайн отражает стилистику и цвета, которые выбрали для украшения столицы в этом году.

Тираж новой "Тройки" составил 10 тысяч экземпляров. Она продается во всех кассах на станциях Кольцевой линии метро и внутри нее.

Кроме того, недавно в кассы поступила первая тысяча "Троек" с чипом, сделанным в России. До этого их закупали у голландской компании, а после введения санкций поставки прекратили, и метро заключило пятилетний контракт на "Тройки" с отечественными чипами.

