Песков: многие страны хотят купить российскую нефть после смягчения санкций США

Многие страны хотят приобрести российскую нефть после того, как США ослабили санкции. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Рынки действительно широкие", – заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя информацию телеканала CNBC о целой очереди из желающих начать поставки из России, в числе которых фигурируют Япония, Таиланд и Шри-Ланка.

Песков отметил, что США, пытаясь стабилизировать мировой рынок в сфере энергетики, решили сделать исключение России из санкций на месяц. По его словам, в этом заинтересован не только Вашингтон, но и Москва. В частности, представитель Кремля указал, что российская нефть необходима международному пространству.

"Международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он обратил внимание, что после частичного поступления российской нефти на мировые рынки, наступила большая стабильность в сфере энергетики.

"Так устроена экономика", – заключил представитель Кремля.

США сняли санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Действие новой лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном.

Глава американского Минфина Скотт Бессент пояснил, что эта мера будет применяться только к нефти, которая уже в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды правительству РФ". Помимо этого, власти США высвободят из своего стратегического резерва 172 миллиона баррелей нефти. Их доставка займет примерно 120 дней.

Ситуация на энергетическом рынке осложнилась на фоне американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

Позже появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения судов. Исламская Республика предупредила, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

