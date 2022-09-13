Пассажиры наземного транспорта Москвы совершили более 6 млн бесплатных пересадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пассажиры наземного общественного транспорта Москвы совершили более 6 миллионов бесплатных пересадок за год с момента запуска сервиса. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал, что бесплатные пересадки доступны пассажирам с осени 2021 года. Он подчеркнул, что услуга помогает формировать самые удобные и быстрые маршруты передвижения по городу.

"За год работы пассажиры воспользовались сервисом более 6 миллионов раз. Около 4,3 миллиона бесплатных пересадок совершено с начала этого года", – уточнил Ликсутов.

По данным Дептранса, выбирая оптимальные маршруты, пассажиры наземного городского транспорта Москвы экономят более 500 рублей в месяц. Услугой пользуется каждый четвертый пассажир.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что благодаря акции "Время ранних" пассажиры столичного метро сэкономили в совокупности более 600 миллионов рублей. Проезд с 50-процентной скидкой возможен на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях и Казанском направлении МЖД, но только в рабочие дни и в период с открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15.