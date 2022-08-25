Более 600 млн рублей сэкономили пассажиры метро и МЖД благодаря акции "Время ранних"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пассажирам столичного метрополитена удалось сэкономить более 600 миллионов рублей благодаря акции "Время ранних". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве напомнили, что акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях подземки, а также на Казанском направлении МЖД в рабочие дни с открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

"Вы можете ездить в метро со скидкой до 50%", – добавили в Дептрансе.

По данным ведомства, в будни поездки по акции совершают около 100 тысяч человек. Там также добавили, что Москва – первый город, в котором появилась подобная акция.

До этого пассажиров электричек Казанского направления МЖД предупредили об изменениях в расписании поездов. Отмечалось, что в период с 23 августа по 5 сентября специалисты проведут работы по переключению второго главного пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская.

В связи с этим время отправления и прибытия электричек направления изменилось. Некоторые поезда теперь ходят с увеличенными интервалами, другие – по укороченным маршрутам.

Также сообщалось, что в столичном метро в сентябре установят более тысячи новых турникетов. Они появятся на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линиях. Отмечалось, что новое оборудование разработано отечественными производителями.

