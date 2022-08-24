Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится с 26 по 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
Расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится с 26 по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Изменения вызваны обновлением дорожной инфраструктуры на некоторых участках.
На Курском направлении в указанный период от станции Красный Строитель до остановки Подольск в ночное время будут проводить работы по обновлению объектов энергообеспечения. С 22:40 28 августа до 05:40 29 августа специалисты осуществят замену стрелочного перевода на станции Москва-Товарная-Курская. С 22:40 27 августа до 05:00 28 августа проведут работы на станции Серпухов.
Аналогичные работы проведут на станции Икша Белорусского направления в период с 01:00 до 11:00 26 августа. В связи с этим ряд поездов не будет курсировать от станции Лобня до остановки Икша.
На станции Кунцево Белорусского направления совершат монтаж и работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений автомобильного путепровода Северного дублера Кутузовского проспекта. Работы организуют в ночные часы. На указанном направлении выведут из расписания несколько экспрессов между Москвой и Одинцово.
В пресс-службе магистрали уточнили, что электропоезда Курского и Рижского направлений, в том числе МЦД-2, проследуют по укороченному маршруту. Некоторые из них снимут с работы.
Отмечается, что у некоторых поездов изменится время отправления. В МЖД попросили пассажиров заранее ознакомиться с актуальным расписанием поездов на сайте ОАО "РЖД" или в мобильном приложении компании. Также расписание будет доступно для просмотра на вокзалах и остановках МЖД.
Ранее сообщалось, что пассажиры Казанского направления МЖД смогут проехать на экспрессах по обычным билетам. Акция продлится до 5 сентября. Воспользоваться ей можно во временные интервалы с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Акция будет действовать в экспрессах 7000-й нумерации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: