Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится с 26 по 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится с 26 по 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Изменения вызваны обновлением дорожной инфраструктуры на некоторых участках.

На Курском направлении в указанный период от станции Красный Строитель до остановки Подольск в ночное время будут проводить работы по обновлению объектов энергообеспечения. С 22:40 28 августа до 05:40 29 августа специалисты осуществят замену стрелочного перевода на станции Москва-Товарная-Курская. С 22:40 27 августа до 05:00 28 августа проведут работы на станции Серпухов.

Аналогичные работы проведут на станции Икша Белорусского направления в период с 01:00 до 11:00 26 августа. В связи с этим ряд поездов не будет курсировать от станции Лобня до остановки Икша.

На станции Кунцево Белорусского направления совершат монтаж и работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений автомобильного путепровода Северного дублера Кутузовского проспекта. Работы организуют в ночные часы. На указанном направлении выведут из расписания несколько экспрессов между Москвой и Одинцово.

В пресс-службе магистрали уточнили, что электропоезда Курского и Рижского направлений, в том числе МЦД-2, проследуют по укороченному маршруту. Некоторые из них снимут с работы.

Отмечается, что у некоторых поездов изменится время отправления. В МЖД попросили пассажиров заранее ознакомиться с актуальным расписанием поездов на сайте ОАО "РЖД" или в мобильном приложении компании. Также расписание будет доступно для просмотра на вокзалах и остановках МЖД.

Ранее сообщалось, что пассажиры Казанского направления МЖД смогут проехать на экспрессах по обычным билетам. Акция продлится до 5 сентября. Воспользоваться ей можно во временные интервалы с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Акция будет действовать в экспрессах 7000-й нумерации.